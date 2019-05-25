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التحقيق مع 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

السبت، 25 مايو 2019 02:29 م
التحقيق مع 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة الدرب الأحمر ، التحقيق مع 4 أشخاص، تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مالك ورشة كائنة بدائرة القسم، و3 عاملين أحدهم مسجل شقى خطر، أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل الورشة  "ملك الأول"، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وعثر بداخلها على حفرة قطرها  ( 1,30متر بعمق 7 أمتار ) والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب.

وأشارت التحقيقات ، إلى أنه بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.

 

 

 


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