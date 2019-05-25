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"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 25 مايو 2019 04:00 ص
"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 7.1 مليون ورقة بقيمة 338.9 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 59.4 مليون ورقة، بقيمة 315.9 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 53.5 مليون ورقة بقيمة 270.3 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 53.5 مليون ورقة بقيمة 270.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 24.1 مليون ورقة بقيمة 161.1 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 15.97 مليون ورقة منفذة بقيمة 111.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 31.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 99.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 18.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 94.27 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 11.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 94.3 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 75.7 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق والتكنولوجيا فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 14.7 ألف ورقة منفذة بقيمة مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 18 ألف ورقة بقيمة  406.5 ألف جنيه.

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