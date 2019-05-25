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الانتهاء من حصاد 89% من القمح.. واستمرار توريد المحصول للسلع التموينية

السبت، 25 مايو 2019 01:00 ص
الانتهاء من حصاد 89% من القمح.. واستمرار توريد المحصول للسلع التموينية قمح
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، بشأن متابعة حصاد القمح، إنه جرى الانتهاء من 89% من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجارى الحصر والمتابعة أثناء الحصاد والدارس وتوريد القمح المحلى للسلع التموينية بوزارة التموين.
 

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أخر تقرير بشأن حصاد القمح، يوضح الانتهاء من حصاد 89% من إجمالى المساحات المنزرعة وجارى الحصاد، وهناك متابعة دورية لتوريد القمح المحلى للسلع التمونية، وهناك تكليف لمديرى المديريات الزراعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول.
 

وتجرى عمليات توريد محصول القمح المحلى، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للضوابط المعلنة، وبالأسعار التى جرى الإعلان عنها، سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
 

فيما يواصل قطاع الخدمات والمتابعة الزراعة، والإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة والتى تتبعها 28 مديرية زراعية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها الى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

 


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