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الاتحاد الأفريقى يعلن موضوع يوم أفريقيا لهذا العام عن اللاجئين

السبت، 25 مايو 2019 02:40 م
الاتحاد الأفريقى يعلن موضوع يوم أفريقيا لهذا العام عن اللاجئين يوم أفريقيا
كتبت – هناء أبو العز
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يحتفل الاتحاد الأفريقى، بيوم أفريقيا، بعد اختياره عنوان موضوع قمته الأخيرة التى تترأسها مصر، متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو "سنه اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا: نحو حلول دائمة للتشريد القسري فى أفريقيا".
 
من جانبه قال موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر": دعونا نتحد جميعا ونحتفل معا، فالانتصارات انتصرت من أجل تحريرنا، ودعونا نكرس أنفسنا للارتفاع معا ، للدفاع عن حريتنا ووحدتنا".
ذكر أن الاحتفال بيوم أفريقيا يستمر فى إفريقيا وحول العالم، فى 25 مايو، وفى بعض الحالات يمكن تمديد فترات الاحتفالات هذه على مدار أيام أو أسابيع، يتم تحديد المواضيع ليوم أفريقيا كل عام.
 
ويوم أفريقيا هو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي. ويحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم.
 

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الاتحاد الافريقي

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