الابنة الغير شرعية لملك بلجيكا السابق: لم أكن أرغب فى إيذائه بمقضاته

كتب : أحمد علوى

قالت دلفين بويل ، الابنة الغير شرعية لملك بلجيكا السابق البيرت الثانى، على لسان محاميها أنها لم تقصد أبدًا "جعل الملك ألبرت الثانى يعاني" وجاء هذا ردا عن محامى ألبرت الثانى الذى ذكر معاناة الملك ألبرت بسبب إجراء فحص الأبوة التى قدمته دلفين بويل.

وقال مارك أويتنداييل ، أحد مستشارى دلفين"موكلتى مدركة تماماً معاناة ألبرت الثانى نتيجة للاجراءات القانونية بينهما ، وبالطبع لم تكن ترغب فى إيذاء أى شخص خاصة الشخص الذى تعتبره والدها".

وأضاف "موكلتى ليس لديها الشجاعة للتعبير علانية و تراعى الآثار المترتبة على هذا الوضع على أسرتها، يؤسفها أكثر من أى شخص أن ما كان يجب أن يكون شأنًا خاصًا يستفز، إنها تسعى جاهدة لحماية نفسها،و الأكثر من هذا تأسف لأن الاختيارات الإجرائية للملك ألبرت الثانى كان لها أثر مطول بشكل كبير على نتائج هذا التقاضى".

وكان جاى هيرنو ، أحد محامى ألبرت الثانى قد قال، أن موكله "حزين جدا" وأنه "يعانى بشكل كبير من هذا الاجراء" ، مشيرا الى أن القضية دامت سنوات عديدة .

وأمرت محكمة الاستئناف فى بروكسل الملك ألبرت الثانى ، فى حكم صدر يوم الخميس الماضى ، بأن يخضع على الفور لاختبار الحمض النووى ، فى إطار الإجراءات فى البحث عن الأبوة التى بدأتها دلفين بويل فى عام 2013 ،و بدأت دعوى قضائية من أجل الاعتراف بها كابنة ألبرت الثانى من والدتها التى ربطتها علاقة غرامية مع الملك ألبرت فى عام 1960.

كما أمرت محكمة الاستئناف فى بروكسل بأن يظل اختبار الحمض النووى ، سريًا حتى يتم اتخاذ قرار من محكمة النقض،و يجب أن تبت هذه الهيئة فى مشروعية قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف والذى قدّر أن جاك بويل "ليس" والد دلفين بويل.