الأمم المتحدة تصادق على 4 قرارات قدمتها السعودية فى مجال منع الجريمة

وكالات الأنباء

صادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية فى دورتها ( الـ 28 ) التى اختتمت أعمالها مساء أمس بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا، بالإجماع على القرارات التى شاركت المملكة فى تقديمها أهمها القرارات الخاصة بمكافحة الاستغلال الجنسى للأطفال والتعدى عليهم جنسيا عبر الإنترنت، وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تقوية التدابير الوطنية والتعاون الدولى من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأكدت المملكة من خلال هذه القرارات على ضرورة تقديم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة المساعدة للدول فى تسهيل وتطوير وتطبيق الإجراءات اللازمة لحصول ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسى من الأطفال على شبكة الإنترنت على العدالة طبقا للتشريعات الوطنية، ودعت الدول الأعضاء لتبادل الخبرات حول زيادة الوعى والتبليغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسى للأطفال، وشجعت الدول على الاستفادة من تجارب الدول فى مكافحة التطرّف والتجنيد والتحريض للأفراد بغرض القيام بأعمال إرهابية.



كما دعت الدول لمراجعة التشريعات الوطنية لزيادة كفاءة التعامل مع أشكال الجريم الإلكترونية وتطوراتها، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية.



وأكدت المملكة المحاور الرئيسة للمؤتمر الرابع عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الذى سيعقد فى كيوتو اليابان، وضرورة أن تٌركز هذه المحاور على الأشخاص على تعزيز الثقة بسيادة القانون، والتنسيق والتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى جهود منع الجريمة.