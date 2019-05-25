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الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 25 مايو 2019 09:44 ص
الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة انخفاض درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

 

 


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