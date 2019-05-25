سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 25 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة شمالاً، ليسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.
 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 36
شبين الكوم 21 35
طنطا 20 34
دمنهور 20 30
الإسكندرية 20 26
بلطيم 21 27
مطروح 19 25
السلوم 15 25
سيوة 19 34
بورسعيد 22 28
دمياط 21 28
الزقازيق 19 34
الاسماعيلية 19 34
السويس 22 34
العريش 20 30
رفح 21 27
رأس سدر 21 35 
نخل 15 34
نويبع 27 36
طابا 24 35
كاترين 18 32
الطور 23 34 
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 26 38
مرسى علم 26 35
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 23 38
أسيوط 26 40
سوهاج 26 42
قنا 26 43
الأقصر 27 44
أسوان 28 44
أبوسمبل 26 41
الوادى الجديد 26 42
شلاتين 24 37
أبو رماد 25 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 40
المدينة 27 42
الرياض 24 40
المنامة 29 36
أبوظبى 27 38
الدوحة 27 37
الكويت 27 41
دمشق 12 35
بيروت 19 26
عمان 15 33
القدس 16 29
غزة 18 26
بغداد 27 45
مسقط 30 35
صنعاء 12 23
الخرطوم 30 41
طرابلس 21 27
تونس 17 26
الجزائر 14 20
الرباط 14 24
نواكشوط 20 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 10 23
اسطنبول 16 23 
إسلام آباد 20 33
نيودلهى 25 39
جاكرتا 25 33
بكين 22 35
كوالامبور 24 33
طوكيو 18 30
أثينا 15 26
روما 14 22
باريس 10 21
مدريد 11 26
برلين 11 19
لندن 13 21
مونتريال 14 21
موسكو 13 21
نيويورك 17 23
واشنطن 18 27


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟ دموع تيريزا ماى بين التعاطف وفشلها فى إدارة "بريكست".. "المعدن الأصفر" ترند بعد استقرار سعره.."ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية سقوط مية نار" مزاح المصريين على هاشتاج الأرصاد

آخر أيام الموجة الحارة.. طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 42 درجة.. والأرصاد تطمئن المواطنين: الموجة تنكسر غدًا وانخفاض الحرارة 6 درجات والعظمى بالعاصمة 36 درجة.. وننصح بعدم التعرض للشمس

"نار فى الشوارع".. أبطال المرور وعمال المخابز يواجهون حرارة الجو فى رمضان.. الإسكندرانية يهربون إلى الشواطئ.. والجامعات تواجه الحرارة بقاعات مكيفة وأطقم طبية إضافية.. والأرصاد: الموجة تنكسر غدًا

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها والعظمى بالقاهرة تسجل 45.. "الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس.. وتؤكد: لا داعى للفزع.. وغدا آخر أيام الموجة الحارة .. وانخفاض يصل إلى 6 درجات السبت المقبل

الأرصاد: الموجة الحارة سببها تأثر البلاد برياح من الجزيرة العربية

الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

حاله الجو

الاخبار

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة