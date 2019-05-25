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السبت، 25 مايو 2019 11:10 ص
خالد صلاح
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اكتشاف حفريات بشرية عمرها 300 ألف سنة شرقى الصين

السبت، 25 مايو 2019 11:08 ص
اكتشاف حفريات بشرية عمرها 300 ألف سنة شرقى الصين حفريات
أ ش أ
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اكتشف علماء حفريات صينيون أكثر من 30 حفرية بشرية قديمة يعود تاريخها إلى حوالى 300 ألف سنة، وذلك فى موقع تنقيب بمحافظة (دونغتشي) بمقاطعة (آنهوي) شرقى الصين.

وقالت عضو فريق البحث الأستاذة بمعهد علم الفقريات والحفريات الأثرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وو شيو جيه - فى تصريحات، اليوم السبت - إن الحفريات المكتشفة تشتمل على جمجمة بشرية من العصر البليستوسينى الأوسط (من 781000 إلى 126000 عام).. حيث تحتوى على بنية الوجه الكاملة إلى حد كبير، ومعظم الدماغ، وجانب واحد من الفك السفلي.


وأضافت جيه أنه تم العثور أيضا على أكثر من 100 قطعة أثرية من الأحجار استخدمها الإنسان القديم، وحفريات لأكثر من 40 نوعا من الثدييات، مشيرة إلى أن الاكتشافات ستساعد فى معرفة كيفية تطور البشر القدامى فى منطقة شرق آسيا.

 

 

 


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