افتكروهم فى رمضان.. الشهيد أحمد شوشة مقاتل لآخر لحظة

كتب بهجت أبو ضيف

"يا بيوت السويس يا بيوت مدينتى، استشهد تحتك وتعيشي إنتى، استشهد والله وييجى التانى، فداكِ وفدا أهلي وأوطانى، واموت ويا صاحبي قوم خد مكاني، دى بلدنا حالفة ما تعيش غير حرة"، هكذا نادت أغنية بيوت السويس أبناء المدينة الباسلة لمقاومة قوات الإحتلال الإسرائيلى، خلال حرب أكتوبر 1973، حيث نجح الفدائيون فى صد العدوان ومنع احتلال المدينة، التى باتت عنوانا للمقاومة والفداء.

تلك المدينة خرج منها الشهيد الملازم أول أحمد شوشة، بطل معركة الواحات التى انتهت باستشهاده خلال مطاردته ومواجهته لمجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة، ورفض الخضوع لهم مما دفعهم لقتله، وقبل إطلاق الرصاص عليه وجه إليه قاتله تلك العبارة " إنت بتقاتل لآخر لحظة فى عمرك أنت إيه" متعجبا من شجاعته بالرغم من صغر سنه.

الشهيد الملازم أول أحمد شوشة تخرج من أكاديمية الشرطة دفعة 2016، ونال العديد من الفرق القتالية، حتى أصبح أحد العناصر الشرطية التى تمتلك كفاءة قتالية تؤهله للمشاركة فى أصعب العمليات الأمنية بالرغم من صغر سنه، انضم لقطاع العمليات الخاصة، ورث روح المقاومة عن أجداده، وعرف معنى التضحية فى سبيل الوطن.

قبل موقعة الواحات الدامية، تم اختيار الملازم أول أحمد شوشة للمشاركة فى محاصرة خلية إرهابية بصحراء الواحات بالجيزة، تعد من أخطر الخلايا التى تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية، وفى الموعد المحدد انطلقت مدرعات الشرطة يستقل إحداها شوشة وبصحبته عدد من الجنود، وفى منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وداخل الصحراء بعمق يصل إلى 35 كيلو، بدأت القوة الأمنية فى مواجهة دامية مع عناصر الخلية الإرهابية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.



الشهيد أحمد شوشة

حاول زعيم الخلية استغلال الوضع، وبدأ فى حثهم على عدم قتالهم، إلا أن الشجاعة ظهرت فى الموقف العصيب، عندما قاطعه أصغر الضباط المشاركين فى المأمورية الأمنية بشجاعة، وهو الملازم أول أحمد شوشة، وطلب منه التوقف عن مخاطبتهم، مما دفع أحد الإرهابيين لقتله، وقبل إطلاق الرصاص عليه قال له "إنت بتقاتل لآخر لحظة فى عمرك أنت إيه"



الشهيد أحمد شوشة إبن مدينة السويس

حافظ شوشة والد الشهيد قال عقب استشهاد إبنه، أنه كان يتمنى أن ينال الشهادة، كان يعمل لاخرته، حيث اعتاد التبرع بنصف راتبه للفقراء، وقبل الخروج للمشاركة فى مأمورية الواحات، اتصل على والده وطلب منه الدعاء، طلب الشهادة فنالها، لتشيع جنازته من مسجد الغريب بمدينة السويس الباسلة التى قدمت قائلة طويلة من الشهداء، احدهم الملازم أول أحمد شوشة.



الشهيد الملازم أول أحمد شوشة



أصغر شهداء معركة الواحات



الشهيد بالملابس الميرى



الشهيد بصحبة والده



الشهيد خلال التدريبات