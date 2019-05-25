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اعرف تاريخ فتح المسلمين لمكة بقيادة النبى محمد وأصحابه × 8 معلومات

السبت، 25 مايو 2019 11:17 ص
اعرف تاريخ فتح المسلمين لمكة بقيادة النبى محمد وأصحابه × 8 معلومات مكة المكرمة
كتب لؤى على
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 اليوم 20 رمضان ذكرى فتح مكة المكرمة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ،ونستعرض من خلال تلك المعلومات تاريخ هذا الفتح العظيم. 
  1. فتح مكة (يُسمَّى أيضاً الفتح الأعظم) غزوة وقعت في العشرين من شهر رمضان في العام الثامن من الهجرة.
  2. استطاع المسلمون من خلالها فتحَ مدينة مكة وضمَّها إلى الدولة.
  3. سببُ الغزوة هو أن قبيلة قريش انتهكت الهدنةَ التي كانت بينها وبين المسلمين، وذلك بإعانتها لحلفائها من بني الدئل بن  بكرٍ بن عبد مناةٍ بن كنانة في الإغارة على قبيلة خزاعة الذين هم حلفاءُ المسلمين، فنقضت بذلك عهدَها مع المسلمين الذي سمّي بصلح الحديبية.
  4. وردّاً على ذلك، جَهَّزَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة.
  5. تحرَّك الجيشُ حتى وصل مكة فدخلها سلماً بدون قتال إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد إذ حاول بعضُ رجال قريش بقيادة عكرمة بن ابي جهل التصديَ للمسلمين، فقاتلهم خالدٌ وقَتَلَ منهم اثني  عشر رجلاً، وفرَّ الباقون منهم، وقُتل من المسلمين رجلان اثنان.
  6. لمَّا نزل الرسولُ بمكة واطمأنَّ الناسُ، جاءَ الكعبة فطاف بها، وجعل يطعنُ الأصنام التي كانت حولها بقوس كان معه، ويقول: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»
  7. رأى في الكعبة الصورَ والتماثيلَ فأمر بها فكسرت، ولما حانت الصلاة أمر الرسولُ بلال بن رباح أن  يصعد فيؤذن من على الكعبة، فصعد بلالٌ وأذّن.
  8. كان من نتائج فتح مكة اعتناقُ كثيرٍ من أهلها دينَ الإسلام، ومنهم سيد قريش وكنانة أبو سفيان بن حرب وزوجتُه هند بنت عتبة وكذلك عكرمة بن ابي جهل ويهيل بن عمرو،وصفوان ابن امية وأبو قحافة والد أبي بكر الصديق، وغيرُهم.

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