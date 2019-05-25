سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتماد وظيفة عسكرية جديدة فى الجيش الروسى

السبت، 25 مايو 2019 05:00 ص
اعتماد وظيفة عسكرية جديدة فى الجيش الروسى الجيش الروسى
وكالات
إضافة تعليق
أفاد المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتماد وظيفة عسكرية جديدة في القوات المسلحة الروسية، وهي رتبة كبير الرقباء العسكريين.
 
وفي هذا السياق أورد المكتب قول قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، ألكسندر دفورنيكوف، الذي أوضح أن "كبير الرقباء هو المساعد الأول لقائد الوحدة الفرعية القادر على أنه يحل محل الضابط بشكل مؤقت وأن يضمن المستوى المطلوب من الانضباط العسكري، بالإضافة إلى قيامه بتوعية الأفراد كقدوة لهم من
أجل تحقيق النجاح في التدريب القتالي ورفع مستوى الكفاء المهنية".
 
يذكر أنه توجد وظيفة مماثلة في الجيش الأميركي، حيث يعتبر الشخص الذي يشغل وظيفة كبير الرقباء منسقا لعمل فريق الرقباء ومراقبا عليهم على المستويات الدنيا — أي على مستوى الوحدات الفرعية والوحدات والتشكيلات — وحتى مستشاراً لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة على المستوى الأعلى.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجيش الروسى يتسلم دفعة أولى من راجمات الصواريخ "تورنادو – إس"

الجيش الروسى يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"

الجيش الروسى

القوات المسلحة

كبير الرقباء العسكريين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة