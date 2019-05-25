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مدعيا أنهن سبب مشاكل البلد..

اعتقال رجل دعا لقتل النساء فى السنغال عبر "فيس بوك"

السبت، 25 مايو 2019 07:11 ص
اعتقال رجل دعا لقتل النساء فى السنغال عبر "فيس بوك" شرطة السنغال أرشيفية
كتب : أحمد علوى
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اعتقلت السلطات السنغالية رجل بعد اعتقاله واتهامه بنشر دعوات وتهديدات بالقتل للنساء عبر تطبيق التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 ووفقاً للتحقيقات فإن الرجل يرى أن النساء هن السبب الرئيسى فى كل المشكلات التى تواجه السنغال، واثارت تلك التصريحات الكثير من الخوف بين السكان وخاصة ان هناك حوادث قتل حدثت لشابتين.

ويبلغ المتهم من العمر حوالى ثلاثين عامًا ، وقد تم اعتقال الرجل يوم الثلاثاء الماضى من قبل رجال الامن التابعين للدرك فى داكار وأحيل الخميس إلى مكتب المدعى العام ، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر قضائى لوكالة فرانس برس انه تم اتهامه "بالتحريض على ارتكاب جريمة" و "تهديد بالقتل" وسيتم الحكم عليه فى جريمة أخرى الاثنين المقبل أمام المحكمة الابتدائية فى داكار.

 


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