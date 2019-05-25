اضبط مخالفة.. أهالى طوخ يشكون من انتشار القمامة بشوارع المدينة

القليوبية-نيفين طه

اشتكى أهالى مدينة طوخ من انتشار القمامة بشوارع المدينة ، الأمر الذى تسبب فى تشوية المنظر العام وانتشار الروائح الكريهه ،وسط غياب وتجاهل تام من المسؤولين.

وقال على محمد ، من أهالى مدينة طوخ ، نعانى بشدة من إهمال المسؤولين ، عن النظافة فى المدينة ، القمامة منتشرة فى كل مكان ، فيما أكد ممدوح على ، من سكان المدينة أن هناك اهمال متعمد لهذه المشكلة التى أصبحت خطرا على حياة الأهالى .



القمامة فى شوارع مدينة طوخ القمامة فى شوارع مدينة طوخ