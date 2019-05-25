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اضبط مخالفة.. أهالى طوخ يشكون من انتشار القمامة بشوارع المدينة

السبت، 25 مايو 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى طوخ يشكون من انتشار القمامة بشوارع المدينة القمامة فى شوارع مدينة طوخ
القليوبية-نيفين طه
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اشتكى أهالى مدينة طوخ من انتشار القمامة بشوارع المدينة ، الأمر الذى تسبب فى تشوية المنظر العام وانتشار الروائح الكريهه ،وسط غياب وتجاهل تام من المسؤولين.

وقال على محمد ، من أهالى مدينة طوخ ، نعانى بشدة من إهمال المسؤولين ،  عن النظافة فى المدينة ، القمامة منتشرة فى كل مكان ، فيما أكد  ممدوح على ، من سكان المدينة أن هناك اهمال متعمد لهذه المشكلة التى أصبحت خطرا على حياة الأهالى . 

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القمامة فى شوارع مدينة طوخ 

 

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القمامة فى شوارع مدينة طوخ 

 


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قمامة

مجلس مدينة طوخ


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