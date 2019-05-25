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استطلاع: 65 % من النمساويين يرفضون الإطاحة بالمستشار الفيدرالى كورتس

السبت، 25 مايو 2019 03:50 م
استطلاع: 65 % من النمساويين يرفضون الإطاحة بالمستشار الفيدرالى كورتس سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)
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كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة شئون الأبحاث النمساوية اليوم السبت، عن أن 65% من النمساويين يرفضون سحب الثقة من المستشار الفيدرالى سباستيان كورتس ويعارضون الإطاحة به من الحكومة المؤقتة التى ستقود البلاد حتى موعد الانتخابات المبكرة فى سبتمبر المقبل.

وذكرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية من الشعب يرفضون التصويت بحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة خلال جلسة البرلمان المرتقبة بعد غد الاثنين وذلك على الرغم من تخطيط حزبى الاشتراكى "اس بى او" و"الحرية" - صاحب الفضيحة السياسية الأخيرة - للتضامن معا فى البرلمان لإسقاط المستشار كورتس .

وشملت العينة 500 مقابلة عبر الإنترنت وخلص الاستطلاع إلى أن النمساويين يعارضون الإطاحة بالمستشار وأن كورتس على الأغلب سيكون على رأس الحكومة الجديدة التى سوف تتشكل وفق نتائج الانتخابات النيابية التى ستجرى فى سبتمبر المقبل .

وكانت فضيحة الفساد المالى الكبرى "ابيزا" الذى تورط فيها نائب المستشار ورئيس حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه قد أدت إلى إقالة كل وزراء الحزب فى الحكومة واستبدالهم بوزراء من الخبراء المستقلين.

 


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