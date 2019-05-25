سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا عنف فى سجن بفنزويلا إلى 29 قتيلا و19 مصابا

السبت، 25 مايو 2019 08:59 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا عنف فى سجن بفنزويلا إلى 29 قتيلا و19 مصابا الشرطة الفنزويلية - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قُتل 29 محتجزا وأصيب 19 من ضباط الشرطة فى مواجهة فى أحد الزنازين بوسط فنزويلا، فيما وصفه مسؤول حكومى بمحاولة هرب فاشلة، لكن جماعات معنية بحقوق الانسان وصفتها بأنها مجزرة.

ووقع الحادث فى بلدة أكاريجوا فى أحد زنازين الشرطة البلدية فى ولاية بورتوجيزا فى وسط البلاد، وقال أوسكار فاليرو وزير أمن المواطن بولاية بورتوجيزا، للصحفيين، "كانت هناك محاولة للهرب واندلع شجار بين العصابات (المتنافسة)، ومع تدخل الشرطة لمنع الهرب، وقعت 29 حالة وفاة"، مضيفا أن نحو 355 شخصا كانوا محتجزين فى الزنزانة.

وقال إن المعتقلين فجروا ثلاث قنابل يدوية مما أسفر عن اصابة 19 من ضباط الشرطة، ولم ترد وزارة الاعلام الفنزويلية على طلب للتعليق، بينما شككت جماعات معنية بحقوق الإنسان فى الرواية الرسمية للأحداث.

ومن جهته، قال هومبرتو برادو من مرصد السجون الفنزويلية، فى مقابلة عبر الهاتف، "كيف كانت هناك مواجهة بين السجناء والشرطة، ولكن الموتى من السجناء فقط؟، وإذا كان لدى السجناء أسلحة، فكيف دخلت إليهم؟".

وأضاف برادو، أن المحتجزين لعدة أيام ظلوا يطالبون المحققين فى الشكاوى التابعين للحكومة بمساعدتهم على منع نقلهم الى سجون بعيدة حيث لن يتمكنوا من استقبال زيارات من أقاربهم، وقال إن السلطات دخلت الزنزانة لإجراء تفتيش واخراج النساء الزائرات عندما اندلع العنف مقدرا أن هذه المنشأة تضم فى الواقع نحو 540 سجينا.

وأُنشئت هذه الزنازين التابعة للشرطة فى فنزويلا لاحتجاز المواطنين لمدة 48 ساعة خلال مواجهتهم اتهامات رسمية، لكن المحتجزين قد يقضوا أشهر أو حتى سنوات فى مثل هذه المنشآت نظرا لأن السجون مكتظة للغاية بدرجة لا يمكنها استقبالهم وبسبب التأخير الدائم فى اجراءات العدالة الجنائية الأساسية المطلوبة لإدانتهم، وفى عام 2018 أدت أعمال شغب أسفرت عن نشوب حريق فى أحد زنازين الشرطة بمدينة بلنسية وسط البلاد إلى مقتل 68 شخصا بينهم امرأتان زائرتان.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مقتل 23 محتجزا بأحداث شغب داخل مركز شرطة فى فنزويلا

سفير موسكو لدى كاراكاس: روسيا تساعد فنزويلا فى وجه التهديدات الأمريكية

منظمة الصحة العالمية: فنزويلا تشهد أكبر زيادة فى حالات الاصابة بالملاريا

روسيا: واشنطن تواصل استفزاز فنزويلا وتتهم موسكو

سفير فنزويلا فى مصر: عقوبات ترامب تسبب وفاة 40 ألف فنزويلى.. والخسائر 30 مليار دولار

قائد عسكرى أمريكى: "مافيا" مادورو تشكل تهديدًا خارج فنزويلا

فنزويلا تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.. صور قاتمة لبلد يموت ببطء بسبب الجوع والفقر وانقطاع الكهرباء وأزمة الماء.. عودة الأمراض التى تم القضاء عليها.. وسوء التغذية الشديد يؤدى إلى موت الفنزويليين

اخبار عالمية

الشرطة الفنزويلية

السجون الفنزويلية

مقتل مساجين فى فنزويلا

اخبار العالم

اخبار فنزويلا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة