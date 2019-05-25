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اتحاد الكرة يبحث استخدام تطبيق "تذكرتى" مع عودة الجماهير فى الدورى الجديد

السبت، 25 مايو 2019 07:30 ص
اتحاد الكرة يبحث استخدام تطبيق "تذكرتى" مع عودة الجماهير فى الدورى الجديد اتحاد الكرة
كتب محمد مراد - حاتم رضا
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 اتحاد الكرة يدرس نظاما جديدا لطرح تذاكر المباريات، اعتمادا على التكنولوجيا، حيث يتم الطرح إلكترونيا من خلال تطبيق "تذكرتى"، والذى يسهل التنسيق لعودة الجماهير للكرة فى مصر.
 
وذلك بعد تسجيل المشترك البيانات واستخراج FAN ID، ليتم من خلاله استلام التذاكر ودخول المباريات، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت أسعار التذاكر الخاصة بأمم افريقيا التى تستضيفها مصر الصيف المقبل والتى جاءت بأسعار: 150 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التى لا يلعبها المنتخب المصرى كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.
 
فالاتحاد يدرس الاستعانة بالنظام الجديد الخاص بطرح وبيع التذاكر إلكترونيا من خلال تطبيق "تذكرتى"، لعودة الجماهير لملاعب الدورى فى الموسم الجديد.
 

 


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