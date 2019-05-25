سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء مركز لتدوير وفصل المخلفات بجامعة بني سويف

السبت، 25 مايو 2019 04:51 م
إنشاء مركز لتدوير وفصل المخلفات بجامعة بني سويف تدوير المخلفات -ارشيفية
بنى سويف ايمن لطفى
إضافة تعليق
 
 
اعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف  عن موافقة مجلس الجامعة  على إنشاء مركز لتدوير المخلفات يتبع إدارة الجامعة ويعتبر من الوحدات الإنتاجية بمشاركة كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة،وكلية الزراعة البيئية والتنمية الحيوية والتصنيع الغذائي،ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية.
 
 وأوضح منصور حسن فى تصريحات له اليوم  أن المركز سيتم إدراجه ضمن اللائحة المالية والإدارية للجامعة وستشكل لجنة للإشراف على المركز،مشيرا إلى أن المركز سوف يعمل على فصل المواد المفيدة عن المخلفات عديمة الفائدة، مثل المعادن والبلاستيك، والزجاج، والورق، وغيرها من المواد القابلة للتدوير وتجهيزها لبيعها في السوق المحلي، فضلاً عن معالجة المواد العضوية بأنسب وأفضل الطرق لإنتاج سماد عضوي عالى الجودة.
 ‏
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اجتماع حكومى لمناقشة الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات

البيئة تنظم ورشة عمل فى المنصورة حول تدوير المخلفات المنزلية

صور.. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس بالداخلة

البيئة تنظم ندوات عن إعادة تدوير المخلفات وفرص عمل للمرأة فى الصعيد

توريد 14 ألف طن قمامة لمصانع تدوير المخلفات بالدقهلية الأسبوع الماضى

تخصيص 7 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

جامعه بنى سويف

مركز تدوير المخلفات

الوحدات الانتاجيه بالجامعه

كليه الدراسات العليا للعلوم المتقدمه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة