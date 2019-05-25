إنشاء مركز لتدوير وفصل المخلفات بجامعة بني سويف

بنى سويف ايمن لطفى

اعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن موافقة مجلس الجامعة على إنشاء مركز لتدوير المخلفات يتبع إدارة الجامعة ويعتبر من الوحدات الإنتاجية بمشاركة كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة،وكلية الزراعة البيئية والتنمية الحيوية والتصنيع الغذائي،ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح منصور حسن فى تصريحات له اليوم أن المركز سيتم إدراجه ضمن اللائحة المالية والإدارية للجامعة وستشكل لجنة للإشراف على المركز،مشيرا إلى أن المركز سوف يعمل على فصل المواد المفيدة عن المخلفات عديمة الفائدة، مثل المعادن والبلاستيك، والزجاج، والورق، وغيرها من المواد القابلة للتدوير وتجهيزها لبيعها في السوق المحلي، فضلاً عن معالجة المواد العضوية بأنسب وأفضل الطرق لإنتاج سماد عضوي عالى الجودة.

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