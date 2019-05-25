إندونيسيا ترفع قيودا فرضتها على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء الاضطرابات

جاكرتا (رويترز)

قال مسؤول فى وزارة الاتصالات فى إندونيسيا إن السلطات رفعت اليوم السبت قيودا مؤقتة فرضتها على بعض منصات التواصل الاجتماعى بهدف منع نشر الأخبار الكاذبة خلال أعمال عنف نشبت مؤخرا فيما يتعلق بالإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف صامويل أبريجانى بانرابان المدير العام لإدارة تطبيقات المعلومات فى الوزارة فى مؤتمر صحفى أن مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت عادت للعمل بشكل طبيعى.

وتم فرض تلك القيود يوم الأربعاء بعد نشوب أعمال شغب فى العاصمة عقب احتجاجات على فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية جديدة فى اقتراع جرى الشهر الماضي.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 900 وألقت السلطات مسؤولية تأجيج التوتر على نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت.