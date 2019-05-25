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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "شبرا - بنها" الحر

السبت، 25 مايو 2019 05:31 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "شبرا - بنها" الحر تصادم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شهد الطريق الحر شبرا – بنها حادثًا ماساويًا، حيث اصطدمت 3 سيارات ببعضهما البعض، ما أسفر عن إصابة قائدى السيارات وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من وقوع حادث تصادم على الطريق الحر قبيل بنها بمسافة 10 كيلو مترات ووجود 3 مصابين.
 
وانتقل اللواء نبيل عدلى، مدير الإدارة العامة للمرور، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات 94050 "أ ل ر" نقل و "50871 م د س " ملاكى و " 900891 " ا ب ر" ملاكى غربية اثناء قيام النقل بحسب احدى السارتين الملاكى لتعطلها بالطريق فاصطدم النقل بالسيارة الملاكى الثالثة.
 

 

 

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