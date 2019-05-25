سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 188 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت، 25 مايو 2019 09:22 م
إزالة 188 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة جانب من حملة الازالة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا على هيبة الدولة. 

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 188 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز شبراخيت وحوش عيسى ودمنهور وكفر الدوار.

 

18630-حملة-الإزالة-(1)
حملة الإزالة

 

26561-حملة-الإزالة-(2)
حملة الإزالة

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور .. حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمدن محافظة البحيرة

أخبار البحيرة

حملات ازالة

كفر الدوار

حوش عيسى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

بعد نهاية Game of Thrones..أول فارسة فى تاريخ ويستروس: المسلسل تعليق على الحياة وعلينا النظر فى رسائله.جويندولين كريستى:بريان تارث كسرت النظام الأبوى بحثت عن ابتسامتها فى الرواية وانتظرتها فى الموسم الأخير

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

الهرى على إيه النهاردة فى تويتر؟.. ابتهالات وأدعية فى العشر الأواخر من رمضان.. زعيم تويتر يزاحم القضايا المهمة على الصدارة.. أفريقيا ترند بعد كلمة الرئيس السيسى.. ورواد تويتر يدعمون قرارات الأهلى

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

سوبر كورة.. العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو لضم كوليبالي ونابولى يرفض

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

صور.. بدء تسليم الـFAN ID وتذاكر أمم أفريقيا 2019 بالإسماعيلية

الرجوع الى أعلى الصفحة