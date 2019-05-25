إزالة 188 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا على هيبة الدولة.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 188 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز شبراخيت وحوش عيسى ودمنهور وكفر الدوار.



حملة الإزالة



حملة الإزالة