سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة المتهم بتهريب "مومياء" أثرية داخل سماعات بمطار القاهرة للجنايات

السبت، 25 مايو 2019 01:16 م
إحالة المتهم بتهريب "مومياء" أثرية داخل سماعات بمطار القاهرة للجنايات المضبوطات
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة النزهة، بإحالة المتهم بتهريب قطع آثار "مومياء" داخل سماعات إلى دولة بلجيكا لمحكمة الجنايات . 

وكشفت التحريات أنه خلال رفع إحدى السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، على جهاز "Xray"،  اشتبهت سلطات الجمارك فى وجود جسم غريب داخل السماعات، وقامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بدورها بالفحص المبدئى للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays و الذى أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.

بعد استخراج أجزاء الهياكل العظمية المخبئة داخل السماعة وفحصها تم التأكد من أثريتها ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

القطع المضبوطة عبارة عن 6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدرى للمومياء الثانية بالإضافة إلى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محول كهرباء الزاوية الحمراء

التحقيق مع أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية

النزهة

حوادث النزهة

تهريب مومياء فى مطار القاهرة

مطار القاهرة

عقوبة تهريب الاثار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة