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أوقاف الإسماعيلية تنظم مسابقة للقرآن الكريم بالقنطرة غرب

السبت، 25 مايو 2019 01:37 م
أوقاف الإسماعيلية تنظم مسابقة للقرآن الكريم بالقنطرة غرب الشيخ مجدى بدران
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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 أعلن الشيخ مجدى بدران وكيل وزرة الأوقاف بالإسماعيلية عن بدء اختبارات مسابقة القرآن الكريم،المنعقدة بمسجد التقوى التابع لإدارة اوقاف القنطرة غرب،والمقامة تحت رعاية مجلس المدينة،وبإشراف من مديرية أوقاف الإسماعيلية،وذلك فى إطار الدور التثقيفي والمشاركة الاجتماعية التى تقوم بها مديرية أوقاف الإسماعيلية.
 
وأشار الشيخ مجدى بدران فى تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن المسابقه تنقسم إلى قسمين الأول للقرآن الكريم كاملاً،والثاني نصف القرآن الكريم ،مؤكداً على أن الاختبارات تجري بمسجد التقوى التابع لإدارة اوقاف القنطرة غرب، وذلك تحت إشراف الشيخ مجدى عاشور مدير الإدارة،والشيخ على جودة رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف القنطرة غرب، ولفيف من علماء الأوقاف.
 
وسوف تسلم الجوائز ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك،مقدمه من مجلس المدينة بالقنطرة غرب الراعي للمسابقة.
 
وقدم الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الشكر لجميع المسئولين بمركز ومدنية القنطرة غرب لحرصهم الدائم على تكريم حفظه كتاب الله ورعايتهم.
 
 
 

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