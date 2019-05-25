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أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى مصر

السبت، 25 مايو 2019 01:07 م
أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى مصر الذهب ارشيف
كتب إسلام سعيد
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تراجث أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 603 جنيها للجرام.
 
 
 
 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 
 
 
سعر الذهب عيار 21 سجل 603 جنيها
 
سعر الذهب عيار 18 سجل  516 جنيها
 
سجل الذهب عيار 24 بلغ 689.25 جنيه .
 
 الجنيه الذهب يسجل 4824 جنيها.
 
أوقية الذهب 1284 دولار
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
 
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
 
 
 
 
 
 

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