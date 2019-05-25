أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تراجث أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 603 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21 سجل 603 جنيها

سعر الذهب عيار 18 سجل 516 جنيها

سجل الذهب عيار 24 بلغ 689.25 جنيه .

الجنيه الذهب يسجل 4824 جنيها.

أوقية الذهب 1284 دولار

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.