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CNN: فيديو للخارجية الأمريكية يكشف حقيقة أهم الأسلحة الإيرانية

الجمعة، 24 مايو 2019 09:58 ص
CNN: فيديو للخارجية الأمريكية يكشف حقيقة أهم الأسلحة الإيرانية
ريم عبد الحميد
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نشر فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو تناول قائمة من الأسلحة والمعدات التى أعلنت إيران تصنيعها محليا وروجت لها بصورة كبيرة فى المنطقة والعالم، بينما هى فى الحقيقة ليست كذلك، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وقال الفريق فى تعليق على مقطع الفيديو: "طائرة مقاتلة جديدة؟ مروحيات عسكرية مصنعة محليًا؟ تعرفوا على المزيد من محاولات إيران لتضليل العالم من خلال إخفاء المعدات العسكرية الواردة من دول أخرى طهران".

 

 

 

 

وعرض الفيديو المقاتلة الشبح والتى أطلق عليها اسم "قاهر 313" عام 2013، وقال إن هذه الطائرة "لعبة لم تحلق أبدا" وفقا للفريق، فى حين تبين أن المقاتلة التى دشنها الرئيس الإيرانى حسن روحانى هى المقاتلة الأمريكية F-5.

كما نشر فريق التواصل مقطع فيديو سابق عن منظومة دفاعية إيرانية، حيث قال فى تعليق على الفيديو: "أعلن النظام الإيرانى أنه تمكن من "صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع" لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة سكاى جارد Sky Guard التى تنتجها شركة ’اورليكون Oerlikon‘ النمساوية، وأن تلك التقنية تعود إلى الستينيات.

وكان رئيس أركان الجيش الإيرانى اللواء محمد باقرى قد قال إن "على الأعداء أن يدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقوية تقف فى طليعة المواجهة المقدسة والتاريخية، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة إدارة أمريكا البغيضة ورئيسها الواهم والمتهور".

وأضاف باقرى: "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمير كل معتد وطامع، والظروف الجديدة لمواجهة النظام الأمريكى المستبد، تدعو جميع الإيرانيين إلى الجهاد واليقظة والتحلى بالمزيد من القوة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا.

 

 

 


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