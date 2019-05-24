6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

6 أرقام هامة أدلى بها محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استراتيجية العمل لتطوير المشروعات متنامية الصغر فى مصر وآلية عمل الهيئة نفسها نرصدها فيما يلى:



- الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هى: التمويل العقارى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيرى والتخصيم.

- قفز حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر من 7 مليارات جنيه و200 مليون بنهاية 2017 إلى 11 مليارا و500 مليون فى 2018 بزيادة 62%.

- تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه.

- عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصرى.

- متوسط تمويل الفرد الواحد يبلغ 3200 جنيه.

- تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد.

- 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.