سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها

الجمعة، 24 مايو 2019 12:14 ص
6 أرقام هامة عن المشروعات الصغيرة فى مصر.. تعرف عليها محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب أمين صالح
إضافة تعليق

6 أرقام هامة أدلى بها محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استراتيجية العمل لتطوير المشروعات متنامية الصغر فى مصر وآلية عمل الهيئة نفسها نرصدها فيما يلى:
 

- الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هى: التمويل العقارى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيرى والتخصيم.

- قفز حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر من 7 مليارات جنيه و200 مليون بنهاية 2017 إلى 11 مليارا و500 مليون فى 2018 بزيادة 62%.

- تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه.

- عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصرى.

- متوسط تمويل الفرد الواحد يبلغ 3200 جنيه.

- تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد.

- 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس الرقابة المالية: 385 شكوى ضد شركات التأمين خلال عام 2018

رئيس الرقابة المالية نعتزم إنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام

الرقابة المالية توافق على مشروع لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

"الرقابة المالية": 60% من شركات التأمين تصدر وثائق إلكترونياً

الهيئه العامه للرقابة الماليه

المشروعات

المشروعات متناهيه الصغر

الرقابه الماليه

المشروعات الصغيرة

اخبار

اخبار مصر

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة