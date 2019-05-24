528 ساحة تتأهب لصلاة العيد بالإسكندرية و178 مسجدًا للاعتكاف

قال الشيخ محمد أبو خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية أعدت 528 ساحة لصلاة عيد الفطر؛ بكل ساحة إمامان أحدهما رئيسى والآخر احتياطى، و178 مسجدا للاعتكاف الذى سيقام فى العشر الأواخر من شهر رمضان، مضيفًا أنه يتزامن مع ذلك عمل 49 ملتقى فكريًا، و27 مسجدًا تصلى بجزء كامل.

وقال خشبة، لـ"اليوم السابع"، نولى العمل أهمية فى المساجد الجماهيرية كما نوليها نفس الأهمية فى المساجد الأثرية التى توجد بالمحافظة وأبرزها: النبى دانيال، ومسجد أنجا هانم، ومسجد تربانة، ومسجد الشوربجي، لافتًا إلى أن الإسكندرية تنعم بوجود عدد كبير من المساجد البارزة والتراثية والتاريخية والجماهيرية.