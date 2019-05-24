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5 جامعات مصرية على رأسها القاهرة تظهر في تصنيف ليدن الهولندي 2019

الجمعة، 24 مايو 2019 06:30 م
5 جامعات مصرية على رأسها القاهرة تظهر في تصنيف ليدن الهولندي 2019 جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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تواصل الجامعات المصرية سعيها نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمى فى أكبر عدد من التصنيفات الدولية، حيث ظهرت 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية بتصنيف "Leiden" الهولندى للجامعات، من إجمالى نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

 

وكان أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 – 2017، فى أعلى 10% من المجلات العالمية، ومن بين 963 جامعة، هى جامعة القاهرة التى احتلت المركز 341 عالمياً، بعدما نشرت 194 بحثاً، واحتلت جامعة عين شمس المركز 582 عالمياً، بعدما نشرت 105 بحثاً، واحتلت جامعة المنصورة المركز 681 عالمياً، بعدما نشرت 97 بحثاً، واحتلت جامعة الإسكندرية المركز 730 عالمياً، بعدما نشرت 91 بحثاً، واحتلت جامعة الزقازيق المركز 834 عالمياً بعدما نشرت 72 بحثاً.

 

كما أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الصناعة، خلال الفترة 2014 – 2017، هى جامعة القاهرة التى نشرت 217 بحثا، ونشرت جامعة عين شمس 142 بحثاً، ونشرت جامعة الإسكندرية 104 بحثاً، ونشرت جامعة المنصورة 68 بحثاً، ونشرت جامعة الزقازيق 39 بحثاً.

 

وأعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية خلال الفترة 2014 – 2017 هي، جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثاً، وجامعة عين شمس نشرت 3248 بحثاً، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثاً، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحثاً، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثاً.

 

يعتمد تصنيفCWTS Leiden فى تقييمه على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى فى قاعدة بيانات Web of Science والتى تدار معرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية. ولا يعتمد التصنيف فى تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة فى المجلات غير المفهرسة فى قاعدة بيانات Web of Science كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى المجلات المفتوح open access والتنوع بين الجنسين.


وأخيراً شملت العلوم التى يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.

 
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