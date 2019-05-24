سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى

الجمعة، 24 مايو 2019 01:54 م
100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان فى المسجد الأقصى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت أوقاف القدس، إن قرابة 100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الأقصى.

وتوافد المواطنون من الضفة الغربية والقدس وأراضى الـ48، إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة، حيث سمحت سلطات الاحتلال لسكان الضفة الغربية (الممنوعين من العبور إلى مدينة القدس بفعل الجدار والمعابر) بدخول من تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما من الرجال فيما سمح لجميع النساء.

ولم تمنع الأجواء الحارة المصلين من مختلف المناطق من الزحف إلى المسجد الاقصى، وعممت العديد من المؤسسات المقدسية تعليمات وإرشادات للمصلين لتجنب حرارة الشمس العالية، فى حين شرعت عائلات مقدسية برش المصلين برذاذ المياه وتغطية العديد من الشوارع والطرقات المؤدية الى الأقصى بالشوادر لحجب أشعة الشمس.

ونشرت دائرة الأوقاف الإسلامية فرق الإسعاف الأولي، واللجان الصحية والطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر وغيرها داخل الأقصى وخارجه للتعامل مع الحالات الطارئة، فى الوقت الذى تنتشر فيه عشرات العناصر الكشفية فى المسجد لترتيب دخول وتوزيع المصلين حسب الأماكن المخصصة للنساء والرجال.

فى المقابل، دفعت سلطات الاحتلال بالمزيد من عناصرها العسكرية والشرطية وسيرت دورياتها فى المدينة، وأغلقت محيط البلدة القديمة، وتسمح فقط لحافلات نقل المصلين الوصول إلى أقرب نقاط القدس القديمة، وشهدت الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس أزمة مرورية بسبب احتشاد العشرات من المواطنين الذين يسعون إلى الوصول للقدس وسط إجراءات إسرائيلية مشددة.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشبان الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، من خلال منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهم على "تصاريح" للوصول إلى القدس، وقام الاحتلال بتسيير عشرات الدوريات العسكرية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصرى الذى يفضل القدس المحتلة، فيما أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، قرب حاجز قلنديا بعد أن أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين على حاجز قلنديا.

وأصبحت زيارة القدس حلما بعيد المنال لأكثر من 4.5 مليون فلسطينى من الضفة الغربية فى الاراضى المحتلة، حيث يتمكن المسنون فقط (فوق 40 عاما) والنساء من الدخول للصلاة فيها خلال أيام الجمعة من شهر رمضان، ومنذ الانتفاضة الثانية، منعت إسرائيل الفلسطينيين من تخطى بوابات الجدران الكبيرة التى تحيط بالضفة، ولم تمنح التصاريح إلا لعدد قليل، ضمن شروط معقدة.

وتشكل القدس، خصوصا البلدة القديمة، والمقدسة لدى الاديان الرئيسية الثلاثة، أحد محاور النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي، وتعتبر إحدى أكثر المسائل الشائكة فى أى تسوية محتملة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان مئات المصلين، قد شاركوا الليلة الماضية، بالاعتكاف فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، ايذانا بدخول العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، فيما أعلن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، فتح أبواب الاعتكاف فى المسجد الأقصى ابتداء من الليلة حتى أول أيام عيد الفطر السعيد، وانتشر المعتكفون عقب صلاة "التراويح" بمصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المسجد الأقصى عدة مرات خلال الأيام الماضية، وأخرجت المعتكفين بالقوة من داخله، وشنت حملة اعتقالات واستدعاءات للتحقيق على خلفية الاعتكاف داخل الأقصى، ومن المتوقع ارتفاع عدد المعتكفين فى المسجد الاقصى خلال الأيام المقبلة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنون وجندى إسرائيلى يقتحمون المسجد الأقصى والمعتكفون يرفضون مغادرته

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

من أجل الصم والبكم.. خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى تترجم للغة الإشارة فى رمضان

عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

مفتى القدس يدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية تخلى المسجد الأقصى من المعتكفين بالقوة

المسجد الاقصى

صلاة الجمعة

الصلاة فى المسجد الاقصى

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار عربية

اخبار العرب

اخبار فلسطين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة