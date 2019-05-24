سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

10 إجراءات من الحكومة والبرلمان لضبط وتطوير منظومة المواقف.. تعرف عليها

الجمعة، 24 مايو 2019 09:00 ص
10 إجراءات من الحكومة والبرلمان لضبط وتطوير منظومة المواقف.. تعرف عليها مجلس النواب والمواقف العشوائية - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

تنسق لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، مع الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، لتطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدى للمواقف العشوائية.

 

وفى هذا الصدد توافقت لجنة الإدارة المحلية مع الحكومة على عدد من الإجراءات لتطوير وتحديث منظومة المواقف، وهى كالتالى:

 

- لجنة الإدارة المحلية توصى الحكومة بوضع خطة لتطوير وتحديث منظومة إدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية.

- حصر المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية وتقنينها أو التصدى لها بإزالتها أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل.

- إعداد لائحة نموذجية موحدة لجميع مواقف مصر.

- الحكومة تعد دراسة متكاملة لتعظيم الموارد من المواقف والساحات وتطويرها ورفع كفاءتها  لتحقيق خدمات جيدة وعائد مناسب بالطرح على المستثمرين.

- الحكومة تبلغ البرلمان أنه جارى تنفيذ تجديد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة.

- ضبط السيارات غير المرخصة الانضباط الميدانى بالمنظومة.

- إزالة 15 موقفا عشوائيا، وتقنين أوضاع 49 موقفا، من أصل 649 موقفا عشوائيا على مستوى الجمهورية واستبدال 18 موقفا.

- إنشاء 5 مواقف جديدة لوقف زيادة المواقف العشوائية.

- تطوير (221) موقفا قائما وتنظيم خدمة المواطنين بها، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة ومتابعة، أعمال ميكنة، مظلات، أعمال رصف، عمل أرصفة وتجهيزها بالبلدورات، دهانات، لوحات واستيكرات (بخطوط السير وتعريفة الركوب ورقم لشكاوى تليفون لشكاوى المواطنين) على المواقف والسيارات.

- التوجيه بالرقابة على المبالغ الموردة من مشروعات نقل الركاب بالمحافظات وفقًا لتطبيق التوريد بنظام الدفع الإلكترونى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمام محطة مترو سعد زغلول.. موقف عشوائى للتوك توك والميكروباص

الحكومة للبرلمان: حصر 649 موقفا عشوائيا على مستوى الجمهورية.. إزالة 15 وتقنين 49 واستبدال 18 منها.. وتطوير 221 وتركيب كاميرات مراقبة..و"محلية النواب" تطالب بإقرار قانون تنظيم انتظار السيارات للتصدى للفوضى

جلسة استماع بالبرلمان لمتابعة خطة مواجهة أزمة الكلاب الضالة والمواقف العشوائية

شكاوى من موقف عشوائى فى مدخل شارع البحر الأعظم بالجيزة.. صور

المحليات

المواقف

النقل

البرلمان

مواقف الميكروباص

اخبار

اخر الأخبار

اخبار مصر

مجلس النواب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة