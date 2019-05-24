10 إجراءات من الحكومة والبرلمان لضبط وتطوير منظومة المواقف.. تعرف عليها

كتب محمود حسين

تنسق لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، مع الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، لتطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدى للمواقف العشوائية.

وفى هذا الصدد توافقت لجنة الإدارة المحلية مع الحكومة على عدد من الإجراءات لتطوير وتحديث منظومة المواقف، وهى كالتالى:

- لجنة الإدارة المحلية توصى الحكومة بوضع خطة لتطوير وتحديث منظومة إدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية.

- حصر المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية وتقنينها أو التصدى لها بإزالتها أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل.

- إعداد لائحة نموذجية موحدة لجميع مواقف مصر.

- الحكومة تعد دراسة متكاملة لتعظيم الموارد من المواقف والساحات وتطويرها ورفع كفاءتها لتحقيق خدمات جيدة وعائد مناسب بالطرح على المستثمرين.

- الحكومة تبلغ البرلمان أنه جارى تنفيذ تجديد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة.

- ضبط السيارات غير المرخصة الانضباط الميدانى بالمنظومة.

- إزالة 15 موقفا عشوائيا، وتقنين أوضاع 49 موقفا، من أصل 649 موقفا عشوائيا على مستوى الجمهورية واستبدال 18 موقفا.

- إنشاء 5 مواقف جديدة لوقف زيادة المواقف العشوائية.

- تطوير (221) موقفا قائما وتنظيم خدمة المواطنين بها، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة ومتابعة، أعمال ميكنة، مظلات، أعمال رصف، عمل أرصفة وتجهيزها بالبلدورات، دهانات، لوحات واستيكرات (بخطوط السير وتعريفة الركوب ورقم لشكاوى تليفون لشكاوى المواطنين) على المواقف والسيارات.

- التوجيه بالرقابة على المبالغ الموردة من مشروعات نقل الركاب بالمحافظات وفقًا لتطبيق التوريد بنظام الدفع الإلكترونى.