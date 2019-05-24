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10 إجراءات للتقديم لطلاب الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية فى أسوان.. تعرف عليها

الجمعة، 24 مايو 2019 06:07 م
10 إجراءات للتقديم لطلاب الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية فى أسوان.. تعرف عليها السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان
أسوان ندى سليم
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حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، جزمة من الإجراءات يجب على ولي الأمر اتباعها عند التقديم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019/2020 اعتبارا من 1 يونيو المقبل وحتى 30 يونيو.

1-لا يجوز قبول أي طالب أو طالبة بالصف الأول يقل سنه في أول أكتوبر 2019 عن 6 سنوات أو يزيد عن 9 سنوات.

2-ضرورة الالتزام بالموقع الجغرافي المحدد من الإدارة التعليمية لكل مدرسة ولا يجوز الامتناع عن قبول طلبات الالتحاق طالما المتقدم من نطاق الموقع الجغرافى.

3.إرفاق صورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر أو إيصال كهرباء أو إيصال من فاتورة المياه أو الغاز يوضح عنوان الطالب.

4.يحظر تحصيل أي تبرعات مادية أو مواد عينية تحت أي مسمى.

5-تطبيق قواعد المربع السكني للمدارس التي بها رياض أطفال حتى يتمكن قبول طلابها بالصف الأول الابتدائى.

6-إضافة بيانات المتقدمين للصف الأول الابتدائي على قاعدة البيانات المركزية على بوابة الخدمة الإلكترونية للوزارة.

7- تحرير كشوف بأسماء وبيانات المتقدمين فور الانتهاء من مدة التقديم ويتم ترتيب الكشوف ترتيبا تنازليا طبقا للسن.

8.الكشف الطبي على الطلاب المقبولين بالصف الأول الابتدائي ولا يكون القبول نهائيا إلا بعد وصول نتيجة الكشف الطبى.

9-في حال تعذر ولي الأمر بالالتزام بالمواعيد المحددة للقيد والتسجيل عليه التقدم للإدارة التعليمية لأخد الموافقة.

10-إجراء حصر بعدد المقبولين بكل مدرسة في موعد أقصاه 15 يوليو المقبل حتى يتم حصر بعدد الفصول والأماكن الشاغرة.


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