وكيل أوقاف جنوب سيناء: 56 مسجدا و17 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى إعداد 17 ساحة و56 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسيكون لكل ساحة إمام وخطيب أساسى، بالإضافة إلى إمام وخطيب احتياطى، وتم إعداد ثلاث ساحات بمدينة الطور؛ إحداها باستاد الرياضى بطور سيناء والأخرى بمركز شباب الجبيل، والأخيرة بمسجد الفيروز، بجانب خمسة مساجد جامعة لصلاة عيد الفطر المبارك.



وأضاف الراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مدينة رأس سدر تشهد تجهيز ساحتين وهما ساحة مركز شباب أبو صويرة وساحة مسجد قباء، بالإضافة إلى خمسة عشر مسجد جامع لصلاة عيد الفطر.



وعن مدينة أبورديس، قال إنه يتم إعداد ثلاث ساحات وهى بمسجد الزهراء ومسجد الإمام على وساحة التجمع البدوى، بالإضافة لخمسة مساجد جامعة لصلاة العيد.



أما بالنسبة لمدينة نويبع يتم إعداد ساحة مسجد التقوى وساحة مسجد شباب المزينة وساحة مسجد الترابين، بالإضافة إلى اثنين مسجد تابع لصلاة عيد الفطر.



وفى مدينة طابا سيتم تجهيز ساحة مسجد السلام ومدينة شرم الشيخ وساحة مسجد الشهداء، بالإضافة إلى اثنا عشر مسجد جامع كبير لصلاة عيد الفطر.



وأضاف الراوى، بالنسبة لمدينة أبو زنيمة بها 8 مساجد جامعة لصلاة عيد الفطر المبارك، ومدينة سانت كاترين بها 4 مساجد جامعة كبيرة لصلاة عيد الفطر المبارك، ومدينة دهب بها 3 مساجد جامعة كبيرة لصلاة عيد الفطر المبارك.