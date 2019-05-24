سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف جنوب سيناء: 56 مسجدا و17 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك

الجمعة، 24 مايو 2019 02:08 ص
وكيل أوقاف جنوب سيناء: 56 مسجدا و17 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك الشيخ إسماعيل الراوى وكيل أوقاف جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

قال الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى إعداد 17 ساحة و56 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسيكون لكل ساحة إمام وخطيب أساسى، بالإضافة إلى إمام وخطيب احتياطى، وتم إعداد ثلاث ساحات بمدينة الطور؛ إحداها باستاد الرياضى بطور سيناء والأخرى بمركز شباب الجبيل، والأخيرة بمسجد الفيروز، بجانب خمسة مساجد جامعة لصلاة عيد الفطر المبارك.
 

وأضاف الراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مدينة رأس سدر تشهد تجهيز ساحتين وهما ساحة مركز شباب أبو صويرة وساحة مسجد قباء، بالإضافة إلى خمسة عشر مسجد جامع لصلاة عيد الفطر.
 

وعن مدينة أبورديس، قال إنه يتم إعداد ثلاث ساحات وهى بمسجد الزهراء ومسجد الإمام على وساحة التجمع البدوى، بالإضافة لخمسة مساجد جامعة لصلاة العيد.
 

أما بالنسبة لمدينة نويبع يتم إعداد ساحة مسجد التقوى وساحة مسجد شباب المزينة وساحة مسجد الترابين، بالإضافة إلى اثنين مسجد تابع لصلاة عيد الفطر.
 

وفى مدينة طابا سيتم تجهيز ساحة مسجد السلام ومدينة شرم الشيخ وساحة مسجد الشهداء، بالإضافة إلى اثنا عشر مسجد جامع كبير لصلاة عيد الفطر.
 

وأضاف الراوى، بالنسبة لمدينة أبو زنيمة بها 8 مساجد جامعة لصلاة عيد الفطر المبارك، ومدينة سانت كاترين بها 4 مساجد جامعة كبيرة لصلاة عيد الفطر المبارك، ومدينة دهب بها 3 مساجد جامعة كبيرة لصلاة عيد الفطر المبارك.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء يعدل أوقات عمل عمال النظافة لمواجهة الموجة الحارة

تداول317 شاحنة بضائع و237 سيارة وصادرات 122 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صحة جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الحارة

وكيل أوقاف جنوب سيناء: 10 مساجد للاعتكاف للعشرة الأواخر لشهر رمضان

عيد الفطر

مساجد

جنوب سيناء

شرم الشيخ

مسجد الشهداء

صلاة عيد الفطر

صلاة العيد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"تذكرتى" يعلن عن مواعيد استلام تذاكر أمم أفريقيا فى رمضان.. والخط الساخن 15355

"تذكرتى" يعلن عن مواعيد استلام تذاكر أمم أفريقيا فى رمضان.. والخط الساخن 15355

بعد انتشارها.. تعرف على دور الأمن فى مواجهة الشائعات عبر السوشيال ميديا

بعد انتشارها.. تعرف على دور الأمن فى مواجهة الشائعات عبر السوشيال ميديا

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

الرجوع الى أعلى الصفحة