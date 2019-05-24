سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف

الجمعة، 24 مايو 2019 08:00 ص
وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف الشيخ طه زيادة وكيل أوقاف الدقهلية
الدقهلية – سارة الباز
إضافة تعليق

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية على تفعيل دور المديرية فى مواجهة التشدد والفكر المتطرف عن طريق الوعظ والإرشاد، وإعطاء اهتمام خاص لدور الواعظات، لآداء دور إجتماعى ودعوى وإرشادى دينى مهم، داخل المساجد، وبالتواصل المباشر أيضا مع الأسر والفتيات والنساء فى مراحل عمرية مختلفة.

وذكر "زيادة " فى تصريح خاص لليوم السابع أن محافظة الدقهلية بها  10 واعظات، تم اختيارهم فى مسابقة وزارة الأوقاف فى عام 2005م، وفقا لقواعد وأسس محددة، وبعد آداء الامتحان، وتم توزيعهم على المساجد الجامعة للأنشطة، والتى تشمل مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، ومقرأة وقارئ سورة، ويوجد بها إمام متميز، مما يخلق تنافسا مطلوبا لصالح الدعوة والمواطن بالمحافظة.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أوقاف الدقهلية:لدينا 47 مكتب تحفيظ قرآن و133 مقرأة و111 قارىء بالمحافظة

"أوقاف الدقهلية": دورة تدريبية لـ 2000 خطيب بالمكافأة استعدادًا لشهر رمضان

"أوقاف الدقهلية" تشدد على فحص مكتبات المساجد وغلق حمامات تصرف على النيل

فيديو.. جابر طايع يوضح حقيقة المكالمة المسربة لمفتش أوقاف الدقهلية

واعظات

الاوقاف

طه زيادة

الدقهلية

اخبار المحفظات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة