وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف

الدقهلية – سارة الباز

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية على تفعيل دور المديرية فى مواجهة التشدد والفكر المتطرف عن طريق الوعظ والإرشاد، وإعطاء اهتمام خاص لدور الواعظات، لآداء دور إجتماعى ودعوى وإرشادى دينى مهم، داخل المساجد، وبالتواصل المباشر أيضا مع الأسر والفتيات والنساء فى مراحل عمرية مختلفة.

وذكر "زيادة " فى تصريح خاص لليوم السابع أن محافظة الدقهلية بها 10 واعظات، تم اختيارهم فى مسابقة وزارة الأوقاف فى عام 2005م، وفقا لقواعد وأسس محددة، وبعد آداء الامتحان، وتم توزيعهم على المساجد الجامعة للأنشطة، والتى تشمل مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، ومقرأة وقارئ سورة، ويوجد بها إمام متميز، مما يخلق تنافسا مطلوبا لصالح الدعوة والمواطن بالمحافظة.