سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد البنك الدولى يبحث تطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية فى مصر

الجمعة، 24 مايو 2019 12:29 م
وفد البنك الدولى يبحث تطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية فى مصر أرض زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

يزور مصر الآن وفد من البنك الدولى يضم كل من: آشيش خانا - رئيس برنامج التنمية المستدامة الحالى وأوليفر بريدت - الرئيس القادم للبرنامج والذى سوف يتولى مهام وظيفته بالبنك الدولى فى أغسطس القادم فاطمة عجلان منسق البنك الدولى بالقاهرة.

والتقى الوفد الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد نصار - مستشار وزارة الزراعة والدكتورة جيهان المنوفى - رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة، والدكتور محمد عبدالنبى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، الدكتور سعد موسى - المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .

واستعرض آشيش خانا السياسة العامة للبرنامج ومدى امكانية الاستفادة من المساعدات الفنية التى يقدمها البنك الدولى للقطاع الزراعى بما فى ذلك تحسين كفاءة الانفاق الحكومى فى قطاع الزراعة، وتطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية، والعمل على تطوير كفاءة نظام المتابعة والتقييم، علاوةً على دعم ورفع مستوى كفاءة سلاسل القيمة المضافة فى قطاعى الأسماك والتمور .

وتم التأكيد على الرغبة فى التعاون مع البنك الدولى فى مجال تطوير نظام المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة بشكل افضل وكذا نظام التكويد، وذلك من خلال برنامج الدعم الفنى المقدم من قبل البنك الدولى، لما لذلك من دور حيوى وفعال فى خلق منظومة عمل متكاملة بين كلا من الجانب المصرى والبنك الدولى، واقترح الاستعانة بتطبيق تكنولوجى على أجهزة المحمول خاص بالمحتوى الزراعى المتعلق بسير منظومة العمل لكل الجهات المستفيدة من البنك الدولى وذلك من اجل تسهيل المتابعة للمهام ووضع رؤية اكثر وضوحاً لسير العمل .

وأشادت الدكتورة منى محرز بالدور الذى يقدمه البنك الدولى مستعرضة لنواحى التعاون بين الجانبين فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وما يمكن التعاون بشأنه مستقبلاً للنهوض وزيادة الإنتاج

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصر الأولى إفريقيا والثامنة عالميا فى إنتاج الأسماك.. وخطة لزيادة الاستزراع

وفد فرنسى يبحث تبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى مجال الزراعة

الاتحاد الأوروبى يوافق رسميا على عدم فرض فحوصات إضافية على الجوافة المصرية

المرشح الصينى لمنظمة "الفاو": نعمل بكل جهد مع مصر لنقل الخبرات الزراعية الحديثة

البنك الدولى

تكويد المزراع

الثروة الحيوانية

الإنتاج الحيوانى

القطاع الزراعى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة