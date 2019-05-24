وفاة 3 متسلقين هنود على منحدرات جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم إلى 7 أشخاص

كاتمندو (رويترز)

قال مسؤولون فى نيبال، إن ثلاثة متسلقين هنودا ومرشدا نيباليا لقوا حتفهم على منحدرات جبل إفرست على مدى اليومين الماضيين مما يرفع عدد من توفوا أو فقدوا فى أعلى قمة جبلية فى العالم فى موسم التسلق هذا العام إلى سبعة أشخاص.

وذكر مسؤولون أن أكثر من 120 شخصا تسلقوا إفرست، أمس الخميس، لكن بعضهم علقوا فى الزحام على المنحدرات مما أدى لإصابتهم بالإجهاد والجفاف وأدى لموتهم.

ومن بين المتوفين الثلاثة سيدتين إحداهما تبلغ من العمر 54 عاما من مومباى والأخرى تبلغ من العمر 49 عاما من ولاية أوديشا شرق الهند ولقيتا حتفهما لدى نزولهما من على القمة التى يبلغ ارتفاعها 8850 مترا.

ويقول مسؤولون إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة متسلقين يلقون حتفهم كل عام عند جبل إفرست.