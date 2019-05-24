سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة 3 متسلقين هنود على منحدرات جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم إلى 7 أشخاص

الجمعة، 24 مايو 2019 09:46 م
وفاة 3 متسلقين هنود على منحدرات جبل إفرست وارتفاع حصيلة الموسم إلى 7 أشخاص جبل ايفرست
كاتمندو (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤولون فى نيبال، إن ثلاثة متسلقين هنودا ومرشدا نيباليا لقوا حتفهم على منحدرات جبل إفرست على مدى اليومين الماضيين مما يرفع عدد من توفوا أو فقدوا فى أعلى قمة جبلية فى العالم فى موسم التسلق هذا العام إلى سبعة أشخاص.

 

وذكر مسؤولون أن أكثر من 120 شخصا تسلقوا إفرست، أمس الخميس، لكن بعضهم علقوا فى الزحام على المنحدرات مما أدى لإصابتهم بالإجهاد والجفاف وأدى لموتهم.

 

ومن بين المتوفين الثلاثة سيدتين إحداهما تبلغ من العمر 54 عاما من مومباى والأخرى تبلغ من العمر 49 عاما من ولاية أوديشا شرق الهند ولقيتا حتفهما لدى نزولهما من على القمة التى يبلغ ارتفاعها 8850 مترا.

 

ويقول مسؤولون إن ما يتراوح بين خمسة وعشرة متسلقين يلقون حتفهم كل عام عند جبل إفرست.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نيبالى يصل قمة ايفرست ويحطم الرقم القياسى ليسجل التسلق رقم 24

النيبالى شيربا يصل قمة ايفرست ويحطم الرقم القياسى ليسجل التسلق رقم 23

وزيرة السياحة تلتقى عمر سمرة أول مصرى يصعد إلى قمة إيفرست

صور.. انتشال جثمان متسلق جبال يابانى توفى على قمة إيفرست

مصرع يابانى أثناء محاولته تسلق قمة إيفرست

قمة ايفرست

نيبال

كتماندو

جبل ايفرست

ايفرست

الهند

متسلقو الجبال


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة