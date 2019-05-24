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وزير الخارجية العراقى: بومبيو حدد المشاكل مع إيران خلال لقائه بعبد المهدى

الجمعة، 24 مايو 2019 02:11 ص
وزير الخارجية العراقى: بومبيو حدد المشاكل مع إيران خلال لقائه بعبد المهدى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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قال وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى الأخيرة إلى العراق "مهمة" حيث حدد فيها موقف الولايات المتحدة من الأزمة مع إيران.
وبين وزير الخارجية العراقى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية أمس الخميس - أن بومبيو حدد عددا من المشاكل مع إيران طرحها أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مضيفا أن عبد المهدي أخبر بومبيو أن بلاده تريد أن تبقى في موقع بحيث لا تتأثر من هذه الأزمة، لافتا إلى أن "بومبيو أخبر عبد ان المهدي أن العراق بلد مهم بالنسبة للولايات المتحدة".


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