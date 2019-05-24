هيئة الإذاعة اليابانية: رئيس الوزراء يبحث زيارة إيران فى يونيو

رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء شينزو آبى يبحث زيارة إيران بحلول منتصف مايو على أقصى تقدير.

وتأتي الأنباء فى ظل المواجهة المحتدمة بين إيران والولايات المتحدة وفى أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف لليابان الأسبوع الماضى.

ومن المرجح أن يبحث آبى الزيارة المحتملة لإيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور ترامب اليابان بدءا من غد السبت وقد يعتمد القرار النهائى على نتائج الاجتماع بين الزعيمين.

ولم يزر أى رئيس وزراء يابانى إيران منذ عام 1978.