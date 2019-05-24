هرب من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه فى ترعة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي طفل عمره 7 سنوات بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بإحدى الترع هربا من حرارة الجو، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بغرق طفل بمياه إحدى الترع بناحية مركز الإبراهيمية.

تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الطفل، وتبين أن عمره سنوات وحاول الفرار من حرارة الجو بالاستحمام فى إحدى الترع فغرق لعدم إجادته السباحة، وجارى إخطار النيابة العامة بالشرقية.