ننشر أول صورة للمشتبه به فى حادث انفجار مدينة ليون الفرنسية

كتب محمد تهامى زكى

تداول نشطاء فرنسيون عبر تويتر، صورا للمشتبه به فى حادث تفجير ليون الفرنسى الذى أسفر عن إصابة 13 حتى الآن.

ووفقا للصورة المتداولة، فظهر المشتبه به ملثما ويسير بدراجة هوائية التقطت عبر كاميرات مراقبة، وقال متداولو الصورة أن المشتبه به الذى وضع الطرود الملغومة فى المدينة، يبلغ من العمر حوالى 30 عاما، مؤكدين أنه لا توجد إشارة إذا كان مسلحا أم لا.



صورة المشتبه به

وقال مسئولون فرنسيون، إن 13 شخص على الأقل أصيبوا فى هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا، اليوم الجمعة.

وقع الانفجار فى نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلى فى منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة، ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى، وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.