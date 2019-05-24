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نقيب صيادلة الإسكندرية: التصدى لدخلاء المهنة وبدء تظلمات دفعة 2017

الجمعة، 24 مايو 2019 03:12 م
نقيب صيادلة الإسكندرية: التصدى لدخلاء المهنة وبدء تظلمات دفعة 2017 الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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أكد الدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، أن أهم قضايا المهنة في هذه المرحلة على رأسها قضية تكليف 2017 الذين جاء التكليف الخاص بعدد كبير منهم  خارج المحافظة، مشيرا إلى بدء قبول التظلمات.

ودعا نقيب صيادلة الإسكندرية خلال لقائه بالصيادلة، للتعاون المتبادل بين التفتيش الصيدلى وأصحاب الصيدليات.

وأكد استمرار العمل على ملف سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون ومتابعة القضايا ومواصلة الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.

وأشار نقيب صيادلة الإسكندرية إلى مواصلة التصدي لملف الدخلاء، وحقوق صيادلة مستشفيات الجامعة، وكادر صيادلة قطاع الأعمال والتأمين الصحى، وتأسيس نادى الشاطئ.

وأكد الشافعي استمرار التطوير بالنقابة بجميع الملفات القانونية الاجتماعية والعلمية وغيرها، مع استمرار الأنشطة العلمية والبرامج المهنية وتكثيف عمل اللجان المختلفةخلال المرحلة المقبلة.


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