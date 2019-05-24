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الجمعة، 24 مايو 2019 10:37 م
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وتسجل 75% بمنطقة أسيوط..

نسبة أشغال المنطقة التكنولوجية ببرج العرب تتراوح بين 50 لـ70%

الجمعة، 24 مايو 2019 10:12 م
نسبة أشغال المنطقة التكنولوجية ببرج العرب تتراوح بين 50 لـ70% سامح الملاح العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى لشركة سليكون واحة
كتبت هبة السيد
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كشف سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سليكون واحة، المتخصصة فى تشغيل وإنشاء المناطق التكنولوجية، أن نسبة الأشغال فى المنطقة التكنولوجية فى برج العرب تصل ما بين 50 إلى 70% وذلك من دون إضافة المحال التجارية والخدمية الموجودة بالمكان، أما نسبة الأشغال فى المنطقة التكنولوجية فى أسيوط تصل إلى 75%.

وقال الملاح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كل منطقة تكنولوجية تعتمد على كابلات الألياف الضوئية لتوفير أفضل خدمات نقل البيانات حيث تم توصيل الفايبر من خلال سنترالين لضمان عدم تأثر الخدمة تحت اى ظرف، وتتضمن أعلى بنية تحتية لخدمات التعهيد ومراكز البيانات وبها محطتين للكهرباء منفصلتين.

وتم تدشين شركة "واحات السليكون" للمناطق التكنولوجية فى مايو 2016، كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.


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