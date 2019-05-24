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نجيب ساويرس يعلن عن تدشين مشروع تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية

الجمعة، 24 مايو 2019 12:06 ص
نجيب ساويرس يعلن عن تدشين مشروع تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتب هانى الحوتى - محمد فتحى - تصوير أحمد معروف
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أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تدشين شركته للاستثمار العقارى أورا للتطوير العقاري، تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية، وذلك خلال حفل سحور بمناسبة إطلاق شركته لمشروع "ZED"، متعدد الاستخدامات والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد باستثمارت تصل إلى 35 مليار جنيه، ويمتد على مساحة 165 فدانا.

وستتولى شركة ساويرس، تطوير حديقة الشيخ زايد، لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهي أفضل الحدائق العالمية، حيث تتضمن مجمع رياضي عالمي مخصص للمواطنين، وحفلات، ومن المقرر أن تفتح حديقة شيخ زايد المركزية أبوابها للمواطنين في 6 أكتوبر القادم.

وقال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا:" نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة  فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع وهذا ما سيقدمه "ZED" لمدينة الشيخ زايد".

وبعد الإعلان عن المشروع، عزف الموسيقار عمر خيرت، عدد من مؤلفاته الشهيرة.

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (1)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (2)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (3)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (4)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (5)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (6)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (7)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (8)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (9)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (10)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (11)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (12)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (13)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (14)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (15)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (16)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (17)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (18)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (19)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (20)
 

 

رئيس الوزراء يصل حفل تطوير مشروع حديقة الشيخ زايد (21)
 

 


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