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نائب وزير الخارجية الكويتى: لا يوجد اتصالات لارسال قوات أمريكية للكويت

الجمعة، 24 مايو 2019 06:03 ص
نائب وزير الخارجية الكويتى: لا يوجد اتصالات لارسال قوات أمريكية للكويت نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
أ ش أ
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، عدم وجود اتصالات مع الولايات المتحدة، بشأن إرسال قوات أمريكية إلى الكويت.
وأضاف الجارالله - فى تصريحات للصحفيين، على هامش الغبقة (لقاء رمضانى) التى أقامها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد مساء اليوم الخميس، بقاعة الشيخ صباح الأحمد بمقر وزارة الخارجية الكويتية - أن هناك تنسيقا دائما مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع العسكرى؛ وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة، أعرب الجارالله عن تفاؤل الكويت بالتصريحات الأمريكية والإيرانية التي صدرت مؤخرا، والتي أكدت عدم رغبة كلا الطرفين في خوض الحرب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل للسيطرة على الأوضاع والوصول إلى التهدئة بالمنطقة.
وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي قائلا :الحقيقة الوضع في المنطقه حساس وبالغ الدقة والخطورة، وهناك تطورات متسارعة، لكن لدينا ثقة بأن تسود الحكمة والعقل، ولدينا ثقة ان شاء الله أن يكون الهدوء هو سيد الموقف، وألا يكون هناك صدام في المنطقة".
وأعرب الجارالله عن أمله في أن تسهم القمة الخليجية والعربية والإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية أواخر مايو الجاري، في معالجة الأوضاع، وإعادة الهدوء الى المنطقة، لافتا في الوقت نفسه إلى مستوى مشاركة الكويت في تلك القمم سيكون على أعلى مستوى.
وأشار إلى أنه يتمنى تكرار السيناريو الكوري الشمالي في حل الأزمة الراهنة بالمنطقة، مشيرا إلى وجود تحركات واتصالات وزيارات لحلحلة الأمور، من بينها زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية العمانى إلى طهران، والتواصل بين واشنطن ومسقط؛ وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى التفاوض والتهدئة.


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