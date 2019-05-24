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نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى يزور السعودية

الجمعة، 24 مايو 2019 12:47 ص
نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى يزور السعودية نائب رئيس المجلس الانتقالى بالسودان محمد حمدان
أ ش أ
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وصل نائب رئيس المجلس الانتقالى بالسودان الفريق أول محمد حمدان، المعروف باسم (حميدتى) اليوم الخميس إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال المسئول السودانى بمطار الملك عبدالعزيز الدولي - حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.


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