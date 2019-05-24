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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:10 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح فى حين غادر 65 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173308 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 73781 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2250 طن فوسفات و 11200 طن ملح و 2500 طن يوريا و 3891 طن رمل .

 

 

 

 

 


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