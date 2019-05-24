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الجمعة، 24 مايو 2019 11:10 م
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موسكو ترفض تقديم تأشيرة دخول لمساعدة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق

الجمعة، 24 مايو 2019 10:11 م
موسكو ترفض تقديم تأشيرة دخول لمساعدة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى
موسكو (أ ش أ)
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رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، تقديم تأشيرة دخول لفيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى، لكونها مدرجة فى قائمة العقوبات الروسية.

وأوضحت الوزارة ، فى بيان نقلته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، "مُنِعَت نولاند من الحصول على التأشيرة الروسية، وهى مدرجة على القائمة السوداء الروسية ردا على قوائم العقوبات الأمريكية".

وذكرت وسائل إعلامية روسية، فى وقت سابق اليوم، أن نولاند قدمت طلبا للحصول على التأشيرة الروسية لحضور مؤتمر دولى مغلق نظمه المجلس الروسى للشئون الدولية والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP) وجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (SAIS)، فى   العاصمة الروسية موسكو يومى 20 و21 مايو، وكان اسم نولاند مدرجا على قائمة المشاركين فى   المؤتمر.

 


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