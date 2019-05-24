موجز 6.. السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بعد ظهر اليوم ، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع علي سير العمل والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبري بها، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، وكذلك القيادة الاستراتيجية.

الجبلاية تكلف عامر حسين بتصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدورى

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة المشكلة للمناقشة أزمة جدول الدورى كلفت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باعداد تصور للمرحلة الاخيرة من الدورى.

الجماعة المفضوحة.. الإخوان تستعين بصور من 2011 وتزعم أنها لطلاب أولى ثانوى

يوما بعد يوم تتكشف الحقائق وتظهر أكاذيب الإخوان، ويتصاعد مؤشر الكذب والفبركة لدى الجماعة الإرهابية، فنحن اليوم أمام فضيحة جديد بالصور لتنظيم الإخوان، إذ لجأت قيادات الجماعة لاستغلال ما جرى فى امتحانات طلاب أولى ثانوى، حيث نشرت صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا ومواقع تابعة للإخوان صورا قديمة على أساس أنها جديدة وتظهر أن رجال الأمن يعتدون بالضرب على الطلاب، وهو ما تبين كذبه.

حزب المحافظين البريطانى يعلن اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول منتصف يوليو

أعلن حزب المحافظين البريطانى الحاكم اليوم الجمعة أنه سيختار رئيس وزراء الجديد بحلول منتصف يوليو القادم قبل عطلة البرلمان الصيفية ليخلف رئيسة وزراء البلاد تيريزا ماى التى أعلنت اعتزامها الاستقالة صباح اليوم.

طالب بلا مأوى يحصل على منحة دراسية فى أمريكا بقيمة 3 مليون دولار

بين الكثير من الخوف والقلق والتحضيرات، تحديات عدة تواجه الطالب فى نهاية مرحلة التعليم الثانوى وأثناء عبوره لمرحلة الدراسة الجامعية، وعادة ما يكون الضغط النفسى الذى يعانى منه الطالب خلال هذه المرحلة مدمرًا، وبحال قمت بدمج هذا الضغط مع التحديات التى يتعرض لها فى منزله قد تتوقع حالته النفسية.

بلومبرج: أفضل استثمار بأدوات الدين بالعالم فى مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة

يأتى المستثمرون الأجانب إلى مصر لما وصفته "رينيسانس كابيتال" بأنه "أفضل إصلاح اقتصادى" على مستوى الأسواق الناشئة ولا تزال مصر تقدم أكبر عائدات فى العالم على الاستثمار فى أدوات الدين هذا العام، وفقًا لما قالته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الاقتصادية الأمريكية.

مصرع 7 أشخاص فى حريق مركز تجارى بالهند والنيران تحاصر 25 آخرين

قال مسؤول فى خدمة الإطفاء، إن حريقا اندلع فى مركز للتسوق فى الهند، اليوم الجمعة، وأدوى بحياة 7 أشخاص على الأقل.

عمرها 4500 سنة.. العثور على أداة يعتقد استخدامها فى بناء هرم خوفو

هرم الجيزة الأكبر هو أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة فى منطقة آثار الجيزة، وأحد عجائب الدنيا السبعة فى العالم القديم، وفى بحث جديد اكتشف مجموعة من الباحثين أداة صغيرة يعتقدون أن عمال بناة الأهرام استخدموها قبل أكثر من 4500 عام، لتشكيل الكتل الحجرية للهرم.

انكسار الموجة.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة × 12 معلومة

تنتهى اليوم الموجة الحارة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة أخر أيام الموجة الحارة ، وسط توقعات بانكسار الموجة غدا السبت وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .

سيد عبد الحفيظ يؤكد تمسك الأهلى بإنهاء الدورى الممتاز قبل أمم أفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تمسك القلعة الحمراء بإقامة مباريات الأسبوع الأخير فى الدورى فى توقيت واحد وقبل انطلاق أمم أفريقيا 2019.

برشلونة ضد فالنسيا.. البارسا يبحث عن إنجاز تاريخي فى كأس ملك إسبانيا

يسعى نادى برشلونة لتحقيق إنجاز تاريخى بالحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الخامسة على التوالى، عندما يواجه فالنسيا فى التاسعة مساء غد على ملعب "بينتو فيامارين" معقل نادى ريال بيتيس فى المباراة النهائية.

لماذا فبرك الإخوان صورا حول طلاب أولى ثانوى؟.. قيادى إخوانى سابق يجيب

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لفبركة صور حول أحداث طلاب أولى ثانوى، فلماذا فبركت الجماعة الإرهابية صورا حول هذه الواقعة؟.

أريد حلا.. عزة لمحكمة الأسرة: جوزى مدمن وعمل لى عاهة لرفضى استقبال أصدقائه

أقامت الزوجة "عزة.م ب"، دعوى طلاق للضرر ، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وادعت تعرضها للعنف طوال 9 سنوات مع زوجها المدمن بعد أن تدهورت حالته وأصابه الجنون من كثرة المواد المخدرة التى يتعاطاها، لتؤكد تعديه عليها حتى كادت أن تفقد حياتها بين يديه وخرجت من تلك الحادثة بعاهة مستديمة.

أبرزها دعم "داعش".. 8 اتهامات يواجهها أعضاء تنظيم جبهة النصرة.. تعرف عليها

يواجه المتهمون بتأسيس تنظيم إرهابي أسموه "جبهة النصرة"، والذى من المقرر مثولهم للمحاكمة الجنائية غداً السبت، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، 8 اتهامات جنائية قد تعرضهم للسجن المؤبد والإعدام، نظراً لما ارتكبوه من جرائم إرهابية.

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن مكاتب المراهنات فى أوروبا وضعت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة ضمت 5 لاعبين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2019 والتى تمنح لأفضل لاعب فى العالم.

"الكذب عقيدة الإخوان الإرهابية".. 5 خطوات تتبعها الجماعة لنشر الشائعات

ترفع جماعة الإخوان شعار "أكذب حتى يصدقك الناس"، فالتنظيم الذى يسعى إلى استخدام أسلوب الفبركة وتجزئة الفيديوهات واستغلال مواقع "السوشيال ميديا" لنشر هذه الفبركة، والشعارات الكاذبة التى يروجون لها.

ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا بشأن بوتشيتينو مدرب توتنهام

أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى بيانًا رسميًا للرد على تصريحات مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو الذى يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.

أسلوب الإخوان الرخيص للفبركة والتزييف.. الحقد والخيانة والعداء وإفلاس التنظيم أبرز الأسباب لترويج الأكاذيب.. دول خارجية تستخدم الجماعة لتنفيذ مخطط هدم المنطقة عبر سلاح "الشائعات "

أهداف رخيصة تدفع جماعة الإخوان إلى اللجوء لأسلوب الفبركة لنشر أكاذيبها وتحريضها ضد الدولة المصرية، فالتنظيم يتبع كافة الطرق غير المشروعة فى حربها ضد الدولة المصرية، خاصة أنه يسير وفقا لأجندات دول خارجية تسعى لاستخدامه لتنفيذ مخطط هدم المنطقة العربية.

تيريزا ماى تلقى خطاب الوداع.. رئيسة وزراء بريطانيا تغادر منصبها 7 يونيو.. استقالتها تزيد غموض مستقبل "بريكست".. جونسون ودومنيك راب أبرز المرشحين لخلافتها.. والأزمة تعرقل "المحافظين" بانتخابات البرلمان الأوروبى

خضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، للضغوط المطالبة باستقالتها فى ظل احتجاج واسع من الأغلبية البرلمانية على خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التى رأى المعترضون عليها أنها لن تحقق طموحات الناخابين، وقد كان أحد تفاصيل تلك الضغوط، استقالة زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم من منصبها الوزارى – وهى وزيرة شئون الدولة فى مجلس العموم البريطانى - هذا إلى جانب انضمام عدد من وزراء حكومة ماى، إلى صفوف المعارضين لخطة الانسحاب من الاتحاد.