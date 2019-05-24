مواطن يتهم أهل زوجته بسرقة أثاث منزله ثم مطالبتهم له بشرائه مجددا

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وأدعى فيها خروجها عن طاعته وقيامها بتعنيفه، وطالب برد المنقولات التى اشتراها بماله الخاص وفق عقد تم تحريره وتسجيله، ليؤكد: "فى كل زيارة يقوم بها أهل زوجتى لمنزلنا يقدموا على سرقة المنقولات وعندما أوجه زوجتى تصارحنى بكل بحاجة بطمعهم فى الأموال التى أشقى لجمعها فى عملى خارج مصر".

ويضيف الزوج عادل .س.ن أثناء جلسة تسوية المنازعات: "تزوجت زوجتى بحقيبة ملابسها بحكم ظروفها لأتحمل شراء كافة المنقولات والمصروفات الخاصة بالزفاف، وبالرغم من كل ما فعلته لها خلال عام من زواجنا أقامت ضدى دعوى تبديد وطالبت فيها برد منقولاتها التى لم تشتريها وحقوقها الشرعية ومصوغاتها".

ويؤكد:" شد وجذب وخلافات طاحنة وقعت بينى وبينها منذ دخولها منزلى وبيدها حماتى التى صممت أن تقيم برفقتنا، لتخيرنى بين القبول بالأمر الواقع ومشاركتها لى فى منزلى وحياتى أو الطلاق فاخترت القبول مجبر لأفقد خصوصيتى لأتحول إلى ضيف بمنزلى.

وتابع: عاملتنى والدة زوجتى أسوء معاملة، سبتنى بألفاظ بذيئة وعندما اشتكيت لأقاربها لأمتنى زوجتى بسبب عدم تحملى لها، ومنعوا أهلى من زيارتى وتسببوا بالقطيعة بيننا .

وأكد: قدمت مستندات طبيبة تفيد تعرضى للضرب على يد حماتى بأداة حادة أمام قسم شرطة إمبابة اتهمتها فيها بالتسبب لى بعاهة ومنعها لى من الخروج من المنزل وتركى أنزف وذلك خوفا من تحرير بلاغ ضدها.

وتتابع: منذ أن اقتحمت حماتى حياتى وهى تقوم بتعنيفى وتستولى على أموالى والمنقولات التى اشتريتها وإذا أعترض تأتى بأولادها ليقوموا بمعاقبتى على الشكوى وعدم تلبية أومراها.