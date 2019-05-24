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منظمة خريجي الأزهر تندد بحادث تفجير مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول

الجمعة، 24 مايو 2019 03:23 م
منظمة خريجي الأزهر تندد بحادث تفجير مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول المنظمة العالمية لخريجى الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بحادثية تفجير مسجد  بالعاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاد شخص، وإصابة 16 آخرين. 
 
وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد. 
 
وقالت المنظمة في بيان لها إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم الإسلام بل وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) [الحج: 40]. 
 
وشدد بيان المنظمة على أن تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: 114]. 
 
وتوجهت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف. 
 
كما حذرت المنظمة الشباب المسلم في تلك المناطق من الوقوع فى فخ استفزاز تلك الجماعات الإرهابية، مؤكدة أنهم يستدرجون المسلمين إلى السقوط في الفتن وإشعال نار الكراهية والبغضاء، وهو ما لا ينبغي للمسلم الواعي بقضية دينه ووطنه أن يمكنهم منه.
 

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تفجير ارهابى


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