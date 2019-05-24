سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: فنزويلا تشهد أكبر زيادة فى حالات الاصابة بالملاريا

الجمعة، 24 مايو 2019 03:35 م
منظمة الصحة العالمية: فنزويلا تشهد أكبر زيادة فى حالات الاصابة بالملاريا مظاهرات فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت منظمة الصحة العالمية إن فنزويلا واحدة من البلدان التى شهدت زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بالملاريا لأن نظامها الصحى يعانى من آثار التضخم المفرط، وكانت هناك 406 الف حالة إصابة بالملاريا فى فنزويلا، بزيادة تقارب 69% عن العام السابق وهى أكبر زيادة فى العالم.

ووفقا لصحيفة "بانوراما" الفنزويلية فإن الأرجنتين ثانى دولة فى أمريكا اللاتينية تتغلب على المرض فى غضون 45 عاما بعد باراجواى.

كما أعلنت منظمة التجارة العالمية أن الجزائر ، البلد الذى يقتل فيه حوالى 400 الف شخص سنويًا ، خالية من الملاريا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت 38 دولة خالية من الملاريا منذ عام 1955 ، إلا أن المعركة ضد هذا المرض توقفت لأن البعوض الناقل أصبح مقاومًا للمبيدات الحشرية وغيرها من الأسلحة لمكافحتها.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سفير فنزويلا فى مصر: عقوبات ترامب تسبب وفاة 40 ألف فنزويلى.. والخسائر 30 مليار دولار

قائد عسكرى أمريكى: "مافيا" مادورو تشكل تهديدًا خارج فنزويلا

فنزويلا تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.. صور قاتمة لبلد يموت ببطء بسبب الجوع والفقر وانقطاع الكهرباء وأزمة الماء.. عودة الأمراض التى تم القضاء عليها.. وسوء التغذية الشديد يؤدى إلى موت الفنزويليين

استقالة سفير فنزويلا بإيطاليا لعدم تقاضيه راتبه بسبب الحصار

فنزويلا

الملاريا

الصحة

الصحة العالمية

الارجنتين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة