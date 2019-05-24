منظمة الصحة العالمية: فنزويلا تشهد أكبر زيادة فى حالات الاصابة بالملاريا

كتبت فاطمة شوقى

قالت منظمة الصحة العالمية إن فنزويلا واحدة من البلدان التى شهدت زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بالملاريا لأن نظامها الصحى يعانى من آثار التضخم المفرط، وكانت هناك 406 الف حالة إصابة بالملاريا فى فنزويلا، بزيادة تقارب 69% عن العام السابق وهى أكبر زيادة فى العالم.

ووفقا لصحيفة "بانوراما" الفنزويلية فإن الأرجنتين ثانى دولة فى أمريكا اللاتينية تتغلب على المرض فى غضون 45 عاما بعد باراجواى.

كما أعلنت منظمة التجارة العالمية أن الجزائر ، البلد الذى يقتل فيه حوالى 400 الف شخص سنويًا ، خالية من الملاريا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت 38 دولة خالية من الملاريا منذ عام 1955 ، إلا أن المعركة ضد هذا المرض توقفت لأن البعوض الناقل أصبح مقاومًا للمبيدات الحشرية وغيرها من الأسلحة لمكافحتها.